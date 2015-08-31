​Европа увеличила импорт азербайджанской нефти более чем на 3%

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Информация о резком снижении на международных рынках спроса на сырую нефть, экспортируемую Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в SOCAR: "Это опровергают как наблюдаемые на нефтяном рынке текущие тенденции, так и фактические показатели продаж".

"На международных рынках всегда наблюдался повышенный спрос на азербайджанскую нефть, и страны как Запада, так и Востока проявляют серьезный интерес к сырой нефти SOCAR. Например, если в январе-июле 2014 года объем реализованной Госнефтекомпанией Израилю сырой нефти составил 1,17 млн. тонн, то за первые 7 месяцев текущего года данный показатель практически не изменился и составил 1,16 млн. тонн. В то же время, объем реализованной Европе нефти вырос на 340 тыс. тонн или 3,4%, составив 10,3 млн. тонн", - сообщили в компании.

В SOCAR также отметили, что информация о якобы отказе Израиля и Европы от азербайджанской нефти и в качестве альтернативы о наличии планов по началу импорта сырья из Западной Африки также вызывает сомнение: "Следует учесть, что закупка нефти из Африки с учетом роста транспортных издержек обойдется европейскому покупателю дороже, чем импорт из Азербайджана. В нынешних же условиях импортеры не заинтересованы в увеличении расходов, в том числе на транспортировку нефти".

"Помимо этого, не стоит забывать, что SOCAR продает только 70-75% экспортируемой из Азербайджана нефти, остальная часть приходится на другие компании", - подчеркнул источник.

В то же время, специалисты Госнефтекомпании отмечают, что SOCAR, вот уже несколько лет занимающийся трейдерской деятельностью на международных рынках сырой нефти, помимо азербайджанской нефти в качестве посредника предлагает потенциальным клиентам нефть, которая добывается в других странах, в том числе и в Африке: "Положительная динамика финансовых показателей в сфере трейдерской деятельности является доказательством организации рациональной и эффективной деятельности SOCAR и в этом направлении".