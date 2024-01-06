Европа ускорила суточный отбор из газохранилищ до более 300 млн кубометров

Запасы голубого топлива в подземных газохранилищах (ПГХ) ЕС по завершению газовых суток (5 января) составляет около 94,7 млрд кубометров, что на 15,6 млрд кубометров больше в сравнении с показателем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4 млрд больше, ч

Запасы голубого топлива в подземных газохранилищах (ПГХ) ЕС по завершению газовых суток (5 января) составляет около 94,7 млрд кубометров, что на 15,6 млрд кубометров больше в сравнении с показателем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4 млрд больше, чем в прошлом году.

Как передает Report, это следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Сообщается, что европейские потребители ускорили темпы отбора из ПГХ - около 340 млн кубометров по сравнению с 230-240 млн в предшествующие дни.

Заполненность хранилищ составляет 85,54%, что на 12,8 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2,2 п. п. больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 14,1 п. п. Европейские потребители за почти два месяца использовали около 15,6 млрд кубометров газа.

Еврокомиссия отмечала, что ПГХ играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПГХ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.