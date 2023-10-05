Европа станет энергетически самодостаточной за счет 2 трлн долларов к 2040 году

Европа сможет стать энергетически независимой и прекратить использование ископаемого топлива к 2040 году путем привлечения 2 трлн евро инвестиций в отрасль.

Европа сможет стать энергетически независимой и прекратить использование ископаемого топлива к 2040 году путем привлечения 2 трлн евро инвестиций в отрасль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно исследованию Потсдамского института изучения климатических изменений, европейским странам потребуется ежегодно вкладывать 140 млрд евро в сферы солнечной и ветряной энергетики, а также в другие возобновляемые источники до 2030 года, пишет агентство. В течение следующих 10 лет вплоть до 2040 года для достижения полной независимости от внешних энергоресурсов необходимо будет выделять по 100 млрд евро в год, считают ученые.

Также в исследовании отмечается, что основные усилия необходимо направлять на развитие ветроэнергетики. При этом другие возобновляемые источники, например солнечные, водородные и геотермальные, станут дополнительными элементами стратегии, которая позволит обеспечить потребность Европы в электроэнергии к 2030 году.

"Цифры значительные, но важно помнить, что страны Европы по некоторым оценкам уже потратили 792 млрд евро в прошлом году только на защиту потребителей от последствий энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Украине", - цитирует агентство авторов исследования.