Европа стабильно отбирает из ПХГ более 500 млн куб. м газа в сутки

Европейские страны продолжают активно расходовать запасы своих подземных хранилищ (ПХГ), стабильно отбирая более 500 млн куб. м газа в сутки.

Европейские страны продолжают активно расходовать запасы своих подземных хранилищ (ПХГ), стабильно отбирая более 500 млн куб. м газа в сутки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

С начала отопительного сезона отбор из ПХГ в полтора раза выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около 525 долларов за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 20 ноября, согласно данным GIE, составил 528 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 14 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 89,4% (на 1,46 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 99,2 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является вторым максимальным для ноября, а закачка - на минимуме с 2016 года.