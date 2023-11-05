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Европа резко увеличила импорт российского СПГ

Европа резко увеличила импорт российского СПГ По мнению экспертов, за 9 месяцев 2023 года объемы поставок сжиженного природного газа из России в ЕС значительно выросли.
Энергетика
5 ноября 2023 г. 17:39
Европа резко увеличила импорт российского СПГ

За 9 месяцев 2023 года объемы поставок сжиженного природного газа из России в ЕС значительно выросли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Известия".

Испания и Бельгия увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России на 50% по сравнению с прошлым годом. Так, Испания импортировала 5,21 млрд кубометров газа из России и 3,14 млрд кубометров из Бельгии, а доля российского топлива в импорте для этих стран составила 26,5% и 37,2% соответственно.

Отметим, что Европа не может полностью отказаться от российских энергоресурсов из-за логистических преимуществ, а также отсутствия доступных альтернатив.

Эксперты считают, что на фоне ужесточения” зеленой повестки дня" европейские политики вынуждены прибегнуть к прагматичному подходу к обеспечению энергетической безопасности региона.

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