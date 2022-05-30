О нас

Европа решила ограничить импорт российской нефти

Европа решила ограничить импорт российской нефти Проект шестого пакета санкций, разработанный Европейским советом, не включает запрета на импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее, в документ вошло эмбарго на поставки нефти по морю.
Энергетика
30 мая 2022 г. 12:26
Европа решила ограничить импорт российской нефти

Проект шестого пакета санкций, разработанный Европейским советом, не включает запрета на импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее, в документ вошло эмбарго на поставки нефти по морю.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, лидеры стран Евросоюза обсудят новое соглашение на встрече 30 мая.

«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет включать запрет на поставки сырой нефти, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — указано в документе.

Европейский совет призвал «безотлагательно доработать и принять» новый пакет, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равные условия для всех на европейском энергорынке, а также «солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках». По мнению совета, страны-участницы блока должны «как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».

Рассмотреть отсрочку запрета на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» страны блока призвала Европейская комиссия (ЕК) 28 мая. Мера позволит государствам ЕС без выхода к морю, в первую очередь Венгрии, выиграть время для поиска технического решения вопроса поставок топлива. Тем не менее, на встрече 29 мая Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (ЕС) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Rusiya neftinin idxalını məhdudlaşdırmaq qərarına gəlib

Самое важное

Болгарский лидер пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну
Болгарский лидер пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну
29 мая 2022 г. 09:20
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan
29 мая 2022 г. 00:15
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции
28 мая 2022 г. 20:11
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии бакинских центров ASAN №7 и Bilim Bakı
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии бакинских центров ASAN №7 и Bilim Bakı
28 мая 2022 г. 19:12
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем независимости
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем независимости
28 мая 2022 г. 17:40
Эрдоган: БПЛА ”Акынджи” установил рекорд беспосадочным перелетом из Стамбула в Баку
Эрдоган: БПЛА ”Акынджи” установил рекорд беспосадочным перелетом из Стамбула в Баку
28 мая 2022 г. 16:31
Эрдоган: Мы не заримся на чужие земли, но и свои никому не отдадим
Эрдоган: Мы не заримся на чужие земли, но и свои никому не отдадим
28 мая 2022 г. 16:18
Президент Ильхам Алиев: Растущая мощь Турции делает сильнее и нас
Президент Ильхам Алиев: Растущая мощь Турции делает сильнее и нас
28 мая 2022 г. 16:18
Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость!
Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость!
28 мая 2022 г. 11:46
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi