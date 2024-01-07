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Европа продолжает ускорять суточные темпы отбора из газохранилищ

Европа продолжает ускорять суточные темпы отбора из газохранилищ Европейские потребители продолжают наращивать темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали примерно 400 миллионов кубометров по сравнению с 340 миллионами в предшествующий день.
Энергетика
7 января 2024 г. 18:35
Европа продолжает ускорять суточные темпы отбора из газохранилищ

Европейские потребители продолжают наращивать темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), за сутки выбрали примерно 400 млн кубометров по сравнению с 340 млн в предшествующий день.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 5 января (завершились утром 6 января) составляет 85,18%, что на 12,8 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 1,95 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 94,3 млрд кубометров. Это примерно на 15,7 млрд кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 3,8 млрд больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 14,4 п. п. Европейские потребители за почти два месяца выбрали около 16 млрд кубометров газа.

Темпы отбора из газохранилищ с начала года выросли. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,36 п. п. (примерно 400 млн кубометров) по сравнению с 0,31 п. п. (около 400 млн кубометров) в предыдущий день.

Заполненность газохранилищ за прошлый месяц уменьшилась на 8,3 п. п. (9,2 млрд кубометров). Темпы отбора стали минимальными для декабря с 2019 года.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.

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