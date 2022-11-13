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Европа продолжает минимальными темпами закачивать газ в подземные хранилища

Европа продолжает минимальными темпами закачивать газ в подземные хранилища Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные газовые хранилища, к настоящему моменту уровень газа в них близок к 95,5%.
Энергетика
13 ноября 2022 г. 10:53
Европа продолжает минимальными темпами закачивать газ в подземные хранилища

Европа продолжает минимальными темпами заполнять подземные газовые хранилища, к настоящему моменту уровень газа в них близок к 95,5%.

Как передает Report со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), хранилища заполнены на 95,43%. Согласно приведенным данным, прирост за день составил 0,04 процентного пункта (п.п.), что на 20,74 п.п. больше, чем годом ранее (тогда показатель составил 74,69%).

Всего в ПХГ Европы сейчас находится 103,6 млрд кубометров газа, из которых 23,8 млрд кубометров в Германии, 17,9 млрд - Италии, 12,9 млрд - Франции, 8,8 млрд - в Австрии. На эти страны приходится более 60% запасов в Евросоюзе.

Газета La Repubblica прогнозирует, что цены на газ в Евросоюзе сохранятся на уровне выше €100 за МВт/ч в ближайшие три года, что приведет к перекачке денег из Европы в страны-производители.

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