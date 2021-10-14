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Европа приступила к расходу газа из хранилищ

Европа приступила к расходу газа из хранилищ Европа приступает к расходу запасов газа из подземных хранилищ. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 13 октября отбор впервые за сезон заметно (на 70%) превысил закачку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Энергетика
14 октября 2021 г. 22:46
Европа приступила к расходу газа из хранилищ

Европа приступает к расходу запасов газа из подземных хранилищ. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 13 октября отбор впервые за сезон заметно (на 70%) превысил закачку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

13 октября дружно начали расход газа из хранилищ Германия (крупнейший газовый рынок Европы), а также Франция, Чехия и Австрия. С начала октября расходует свои запасы Венгрия; Нидерланды – с 5 октября, Польша – с 10 числа, Словакия – с 11 октября.

Впрочем, в дальнейшем в зависимости от погодных условий в отдельных странах закачка (нетто-закачка) может продолжиться.

В прошлом, 2020 году переход от закачки к отбору в целом по Европе пришелся на почти тот же самый срок – 12 октября. При этом и погода в этом году в Европе примерно соответствует прошлогоднему тренду: ожидаемая средняя температура октября 2021 года менее чем на полградуса ниже прошлогодней.

Однако в прошлом году ситуация была принципиально иная – в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим и рынку было выгодно пораньше начать тратить запасы. В этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне (чуть выше 78%) и были ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходился на 20 октября. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году – 3 ноября.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса – в Азии.

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в пятницу составляет 1 204 долларов США за тысячу кубометров.

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