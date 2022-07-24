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ЕС планирует наращивать поставки газа из Нигерии

ЕС планирует наращивать поставки газа из Нигерии Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии.
Энергетика
24 июля 2022 г. 01:27
ЕС планирует наращивать поставки газа из Нигерии

Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Болдуина, страны Европы испытывают трудности с закупкой газа после начала войны в Украине. На переговорах в Нигерии он также рассказал об опасениях ЕС относительного полного прекращения поставок топлива из России. Именно этим и продиктовано данное решение, объясняет Болдуин.

На сегодня доля Нигерии в европейском импорте газа равна 14 процентам, в то время как 60 процентов поставок нигерийского газа идут в Европу.

Болдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.

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