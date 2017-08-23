Европа отказывается от традиционных видов энергии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Европа агрессивно наращивает альтернативные виды энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru, газ в Европе распределяется в основном на электростанции и в котельни.

На конец 2016 года 16,6% всей генерируемой электроэнергии обеспечивается альтернативными источниками (солнце, ветер, биотопливо, геотермальные источники) в странах Западной и Восточной Европы и Турции (без учета СНГ). В 1996 этот показатель не превышал 1%, а в 2006-м - 4,6%. Сейчас годовая генерация составляет 611 ТВт-час против 172 ТВт-час в 2006-м и 33 ТВт-час в 1996 году. К 2030 году 35% всей электроэнергии будет генерироваться альтернативными источниками.

Если взять зеленую энергетику (гидроэлектростанции + альтернативные виды энергии), то некоторые страны вышли на полное самообеспечение, как Норвегия, например. Более половины: Австрия, Дания, Швеция, Швейцария и Португалия. А с учетом атомной энергии вообще выходит, что доля традиционной энергии (газ, уголь, нефть) в энергобалансе по большинству стран Европы уже стремится к нулю.