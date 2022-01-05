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Европа может остаться без газа в 2022 году

Европа может остаться без газа в 2022 году В 2022 году Европа может практически остаться без газа.
Энергетика
5 января 2022 г. 07:35
Европа может остаться без газа в 2022 году

В 2022 году Европа может практически остаться без газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56%, сообщает глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке.

«Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет», — пояснил Блешке.

Он уточнил, что в случае маловероятного прекращения роста российского экспорта, к концу марта запасы могут сократиться до 15%.

«Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40% за последний месяц. Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок», - сообщили в Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Avropa iki aydan sonra qazsız qala bilər

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