Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа

Еврокомиссия разработала комплекс срочных мер, которые позволят преодолеть трудности, связанные с поставками энергоносителей.

Еврокомиссия разработала комплекс срочных мер, которые позволят преодолеть трудности, связанные с поставками энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европарламента.

"Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой", - сказала фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула, что ЕС "заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей". "Необходимо положить конец зависимости от российского газа", - считает глава ЕК.