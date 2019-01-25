Еврокомиссия выделит 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Европейская комиссия выделит 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении польского газового оператора Gaz-System.

Средства выделяются в рамках европейского финансового механизма развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры (Connecting Europe Facility, CEF). Они могут быть использованы как на строительство морского участка газопровода, так и на расширение и модернизацию польской системы транспортировки газа.

Проект Вaltic Pipe уже трижды получал финансовую поддержку в рамках CEF - в 2015, 2017 и 2018 годах.

Baltic Pipe - проект строительства газопровода между Данией и Польшей, по которому предполагается транспортировка газа из Норвегии в Польшу через Данию. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров газа в год. Польша намерена завершить строительство Baltic Pipe к 1 октября 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается в 1,4-1,87 млрд долларов.