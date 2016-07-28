Еврокомиссия выделила грант для TANAP - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 16:38

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Европейская Комиссия выделит грант в размере 3,5 млн. евро на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), который будет транспортировать азербайджанский газ в Турцию, а оттуда в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявили в TANAP.

Отмечается, что обращение компании в Еврокомиссию было одобрено.

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Это, четвертая по счету помощь (грант), которую ТANAP получает у Еврокомиссии. Полученный ТANAP грант достиг в целом 10,3 млн. евро. В настоящее время представлены 2,5 млн. евро из этой суммы, остальная часть будет получена в зависимости от деятельности.

В Комиссии целесообразными для поддержки были признаны следующие виды деятельности ТANAP: мониторинг окружающей среды - 2 млн. евро, система ТANAP SCADA, инженерия речных переходов реки Мерич и пролива Чанаккале - 2,5 млн. евро, инженерия систем безопасности трубопровода - 2,2 млн. евро.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции.

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.