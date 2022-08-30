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Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро на развитие ветряной энергетики в ЕС

Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро на развитие ветряной энергетики в ЕС Еврокомиссия (ЕК) выделила 5,6 млрд евро на развитие морских парков ветряков.
Энергетика
30 августа 2022 г. 20:44
Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро на развитие ветряной энергетики в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) выделила 5,6 млрд евро на развитие морских парков ветряков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции форума стран Балтийского моря по вопросам энергобезопасности, который прошел в Копенгагене.

"Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда "ЕС нового поколения" для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков - прим. ТАСС), которые не должны занимать более одного года", - заявила фон дер Ляйен.

Она повторила свое обещание, что Еврокомиссия предложит в ближайшее время реформу рынка электричества в странах Евросоюза, поскольку цена на электроэнергию в отдельных государствах, в частности в Прибалтике, уже выросла с начала года почти в 10 раз. По ее словам, ЕС должен отвязать цены на электричество от цен на газ.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası külək enerjisinin inkişafı üçün 5,6 milyard avro ayırıb

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