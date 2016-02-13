Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия в ближайшие дни примет решение по "Северному потоку-2". Об этом сообщил ТАСС вице-председатель Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович.

"В ближайшие дни, в очень-очень близком будущем будет решение по этому вопросу".

Шефчович также заявил, что Еврокомиссия в двусторонних контактах с Россией и Украиной прорабатывает трехстороннюю встречу по газу. "Я неформально общался с обеими сторонами по возможности проведения такой встречи. Решения пока нет, даты нет", - сказал он.

Еврокомиссия, по словам Шефчовича, готова стать посредником между "Газпромом" и "Натофгазом". "Мы были бы рады быть посредником, использовать подход (трехсторонних переговоров по поставкам газа), чтобы и другие проблемы решались", - заверил он, отмечает Report.