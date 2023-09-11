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Еврокомиссия улучшила прогноз цен на газ на 2023 год

Еврокомиссия улучшила прогноз цен на газ на 2023 год Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз стоимости газа на 2023 год до 42,8 евро за мегаватт-час с 48 евро.
Энергетика
11 сентября 2023 г. 13:46
Еврокомиссия улучшила прогноз цен на газ на 2023 год

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз стоимости газа на 2023 год до 42,8 евро за мегаватт-час с 48 евро.

Как передает Report, об этом говорится в летнем экономическом прогнозе ЕК.

"Учитывая, что энергоемкие отрасли промышленности и домохозяйства скорректировали свою структуру энергопотребления, а также при условии нормальных температур зимой, риски роста цен на газ и электроэнергию представляются сдержанными", - говорится в докладе.

Стоимость газа в 2024 году была скорректирована до 54,4 евро с 55,4 евро, ожидавшихся весной. В 2022 году цена составляла 131,9 евро.

Отмечается, что спотовые цены во втором квартале текущего года оказались ниже ожиданий: на 11% для электроэнергии и на 15% для газа по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, а в третьем квартале рынки теперь ожидают уровни ниже на 21% для газа и на 25% для электроэнергии, чем ожидалось весной.

Прогнозы были изменены благодаря быстрому расширению инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) и диверсификации поставок, а хранилища газа ЕС почти заполнены, что означает ограниченное давление со стороны пополнения запасов в будущем.

Прогноз цены на нефть на 2023 год при этом был повышен до 81,8 доллара за баррель с 76,3 доллара весной, на 2024 год - до 81,2 доллара с 72,1 доллара. ЕК отмечает риски со стороны неопределенности вокруг прогноза поставок из РФ в связи с санкциями, снижения поставок ОПЕК+ и темпов восстановления экономики Китая и связанного с этим нефтяного спроса.

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