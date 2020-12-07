Еврокомиссия приветствует начало эксплуатации TAP

Тим Макфи: Данный проект расширит выбор источников поставок и конкуренцию, повысит энергетическую безопасность и диверсифицирует поставки газа в Европе

Европейская комиссия приветствует начало эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, благодаря которому газ, транспортируемый с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", достиг Италии.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, как ключевой компонент Южного газового коридора протяженностью 3 500 км, трубопровод TAP был введен в эксплуатацию 15 ноября.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи отметил, что руководство ЕС «приветствует начало эксплуатации ТАР, который соединяет Грецию с Италией через Албанию, доставляя каспийский газ потребителям в ЕС».

«Данный проект расширит выбор источников поставок и конкуренцию, повысит энергетическую безопасность и диверсифицирует поставки газа, особенно в Италии, Греции и Болгарии, а также в регионе Юго-Восточной Европы. TAP - это проект, представляющий общий интерес для ЕС, и важная часть Южного газового коридора», - сказал Макфи.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP для поставок азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м). Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках.