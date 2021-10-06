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Еврокомиссия предложит долгосрочные меры урегулирования энергокризиса

Еврокомиссия предложит долгосрочные меры урегулирования энергокризиса Еврокомиссия 13 октября предложит среднесрочные и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.
Энергетика
6 октября 2021 г. 17:43
Еврокомиссия предложит долгосрочные меры урегулирования энергокризиса

Еврокомиссия 13 октября предложит среднесрочные и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

Как передает Report, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.

"В следующую среду мы обсудим предложения для подготовки более структурного диалога на саммите ЕС (21-22 октября). Эти предложения касаются как мер, которые могут быть приняты на национальном уровне, так и на общеевропейском в среднесрочной и отдаленной перспективе", — сказала фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что вопрос кризиса в энергетике и энергетической безопасности будет обсуждаться на саммите ЕС 21-22 октября.

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Версия на английском языке European Commission to propose long-term measures to energy crisis

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