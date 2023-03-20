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Еврокомиссия предложила продлить снижение спроса на газ

Еврокомиссия предложила продлить снижение спроса на газ Еврокомиссия (ЕК) в понедельник предложила продлить на год действие скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен.
Энергетика
20 марта 2023 г. 16:37
Еврокомиссия предложила продлить снижение спроса на газ

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник предложила продлить на год действие скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

Сейчас механизм действует до 31 марта 2023 года. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сокращение спроса на 15% будет предложено продлить.

"Сегодня Еврокомиссия предложила продлить на год экстренный закон о скоординированном снижении спроса на газ после его истечения 31 марта 2023 года. В условиях сложной ситуации на мировом газовом рынке важно, чтобы Европа заранее приготовилась к предстоящей зиме", - указывается в документе.

Сообщается также, что для улучшения мониторинга и контроля ситуации страны Евросоюза должны будут ежемесячно отчитываться об экономии газа в различных секторах экономики.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, в свою очередь, указала, что целью ЕС в настоящий момент является достижение заполненности подземных хранилищ газа в союзе на 90% к 1 ноября 2023 года, этому также должно способствовать снижение спроса на газ.

Еврокомиссия 20 июля прошлого года предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.

Если предложение ЕК будет утверждено на Совете ЕС по энергетике 28 марта, действие его будет продлено до конца марта 2024 года.

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