Еврокомиссия предлагает установить потолок цен на газ из России

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо.

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Согласно тексту, который имеется в распоряжении агентства, Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. "Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе.

Однако власти в Брюсселе лишь частично реагируют на пожелания членов Евросоюза. В частности, ЕК предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ. Другим вариантом, как отмечает DPA, является ограничение цены на это топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Нечто подобное уже ввели Испания и Португалия.