Еврокомиссия планирует созвать экстренное заседание министров энергетики ЕС

Еврокомиссия (ЕК) созовет новое экстренное заседание министров энергетики ЕС до конца сентября для рассмотрения мер, направленных на преодоление энергетического кризиса.

Еврокомиссия (ЕК) созовет новое экстренное заседание министров энергетики ЕС до конца сентября для рассмотрения мер, направленных на преодоление энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера в интервью телеканалу TV3.

"Нам нужно будет увидеть, какие именно условия выдвигает [Европейская] комиссия в преддверии этих окончательных переговоров, в преддверии утверждения регламента 30 сентября, видимо, в любом случае до конца месяца на внеочередном Совете [ЕС] по энергетике, который председатель [ЕК Урсула фон дер Ляйен] снова созовет", - сказала она.

ЕК считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины", при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".