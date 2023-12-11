Еврокомиссия одобрила госпомощь RWE Power в размере почти 3 млрд долларов

Еврокомиссия (ЕК) одобрила государственную помощь германской энергетической компании RWE Power в размере 2,8 млрд долларов.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила государственную помощь германской энергетической компании RWE Power в размере 2,8 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ЕК.

По ее данным, такое решение поспособствует досрочному закрытию угольных электростанций в стране. Средства помогут компенсировать RWE затраты на досрочный вывод из эксплуатации ТЭС в горнодобывающем районе Рейна.

В 2021 году ФРГ уведомила ЕК о планах выделения 4,69 млрд долларов в рамках договора с германскими энергетическими концернами RWE и LEAG. Они предполагали выплаты в размере 2,8 млрд и 1,89 млрд долларов соответственно для стимулирования скорейшего закрытия электростанций на угле к 2038 году.

В 2020 году Бундестаг (парламент) одобрил законопроект по выходу из угольной энергетики к 2038 году. Власти отметили, что в идеале будут стремиться к отказу от угольной энергетики на восемь лет раньше намеченного срока. Сейчас на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом.