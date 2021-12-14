Еврокомиссия намерена запретить долгосрочные контракты на поставки газа

Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить продление долгосрочных контрактов на поставку газа в страны ЕС после 2049 года.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить продление долгосрочных контрактов на поставку газа в страны ЕС после 2049 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, ЕК подготовил специальный документ в связи с этим.

Еврокомиссия рассчитывает, что разработанные ею меры помогут европейским странам "более эффективно реагировать" на газовые кризисы. В числе других предложений комиссии: изменить подход к хранению газа, в том числе принять меры по обеспечению высокого уровня заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона; разрешить операторами транспортных систем проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа (накопленные резервы могут быть высвобождены в случае чрезвычайной ситуации); странам ЕС — проводить анализ уровня заполненности своих хранилищ, а также учитывать все потенциальные риски, связанные с безопасностью поставок, в том числе от иностранных компаний и т.д.

Ожидается, что лидеры стран ЕС должны обсудить подготовленные меры на саммите в Брюсселе, который состоится в четверг, 16 декабря.