Еврокомиссия готова форсировать заключение энергетических соглашений с Азербайджаном и Туркменистаном

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ С целью диверсификации поставок газа в Европу, Еврокомиссия готова форсировать заключение соглашений с Азербайджаном и Туркменистаном. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Spiegel Online, говорится в документе ЕС.

По информации издания, чтобы обезопасить себя от газового шантажа со стороны России, ЕС уже в этом году намерен подписать с Баку и Ашхабадом меморандумы о взаимопонимании, которые должны стать частью пакета по повышению устойчивости снабжения Европы природным газом.

"ЕС будет использовать все внешнеполитические инструменты, чтобы укрепить стратегическое энергетическое партнерство со странами-производителями и транзитерами", — говорится в документе ЕС.

Среди других производителей нефти рассматриваются Алжир и Турция, Азербайджан и Туркменистан, Ближний Восток и несколько африканских стран. Проект также подразумевает интенсификацию партнерства с Норвегией, США и Канадой.

По информации Spiegel Online, в более ранней версии документа в конце января в качестве потенциального стратегического партнера в энергетической сфере был также упомянут Иран, в нынешнем проекте документа он был удален из списка.