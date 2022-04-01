Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа

Еврокомиссия (ЕК) подготовила чрезвычайный план отказа от импорта российского газа.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
В интервью итальянской газетой la Stampa еврокомиссар сказал, что Европа намерена заместить 155 млрд кубометров в год, из них 50 млрд - за счет СПГ, 10 млрд - через трубопровод, в частности из Северной Африки или с Востока.
По словам Бретона, ЕС также намерен сократить потребление газа для радиаторов и кондиционеров на 14 млрд кубометров. Развитие энергетики на основе биометана и возобновляемых источников позволит сэкономить еще 25 млрд.
Однако в случае прекращения поставок из РФ могут потребоваться и более серьезные меры, подчеркнул он. Евросоюзу, возможно, придется пойти на "крайние меры", такие как использование угля или мазута, совместные закупки газа.
"Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд", — сказал Бретон.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевые счета в российских банках.