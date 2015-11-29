Еврокомиссар: Мы можем получить доступ к азербайджанскому газу

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Европейская Комиссия считает, что безопасность энергоснабжения является одним из главных приоритетов и поэтому мы хотим диверсифицировать маршруты поставок.

Как сообщает Report, об этом в интервью Euronews сказал еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете, комментируя вопрос уменьшения зависимости от российского газа.

«Речь идет о поддержке проектов, которые взаимосвязаны с сектором электроэнергетики и газовым сектором, таких, как газопровод Южный коридор, который соединяет Италию с Азербайджаном. Мы можем получить доступ к азербайджанскому газу», - сказал еврокомиссар.

По словам М.А.Каньете, Еврокомиссия хочет, чтобы трубопроводы подходили со всех сторон, чтобы не сосредоточиваться только на трубопроводах, которые находятся в одном месте.