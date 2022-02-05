Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу

Восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) позволяет открыть обсуждения по увеличению поставок газа в Европу. Об этом Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) позволяет открыть обсуждения по увеличению поставок газа в Европу.

Об этом Report заявила комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

По ее словам, существуют различные оценки возможных объемов поставок. При этом она отметила, что в целом, могут быть приняты некоторые шаги для увеличения объемов, в частности с азербайджанской стороны.

"Прямо сейчас у нас есть действующий трубопровод, но он выйдет на полную мощность только в начале лета, так что тогда он будет поставлять в Европу 10 млрд кубометров природного газа",- сказала она.

4 февраля в Баку состоялось 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании. На мероприятии присутствовали представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур, а также представители компании ACWA Power Саудовской Аравии, и компании Masdar ОАЭ.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.