О нас
Report Georgia
Аудио новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу Восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) позволяет открыть обсуждения по увеличению поставок газа в Европу. Об этом Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.
Энергетика
5 февраля 2022 г. 13:00
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу

Восьмое заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) позволяет открыть обсуждения по увеличению поставок газа в Европу.

Об этом Report заявила комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

По ее словам, существуют различные оценки возможных объемов поставок. При этом она отметила, что в целом, могут быть приняты некоторые шаги для увеличения объемов, в частности с азербайджанской стороны.

"Прямо сейчас у нас есть действующий трубопровод, но он выйдет на полную мощность только в начале лета, так что тогда он будет поставлять в Европу 10 млрд кубометров природного газа",- сказала она.

4 февраля в Баку состоялось 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании. На мероприятии присутствовали представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур, а также представители компании ACWA Power Саудовской Аравии, и компании Masdar ОАЭ.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Названы симптомы омикрона на коже, которые нельзя игнорировать
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
2 февраля 2022 г. 07:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
3 февраля 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi