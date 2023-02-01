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Еврокомиссар: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС

Еврокомиссар: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС
Энергетика
1 февраля 2023 г. 16:53
Еврокомиссар: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер Европейского союза.

Об этом в интервью Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"В разгар энергетического кризиса в прошлом году ЮГК оказался для нас важнейшим источником поставок газа по трубопроводам. Объемы газа, поставляемого в ЕС через ЮГК в 2022 году, увеличились примерно с 8 млрд кубометров до 11,4, то есть более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. За последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке European Commissioner: Azerbaijan has proved to be a reliable energy partner for the European Union
Версия на азербайджанском языке Avrokomissar: “Azərbaycan Aİ üçün etibarlı enerji tərəfdaşı kimi özünü təsdiq edib”

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