Еврокомиссар: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер Европейского союза.

Об этом в интервью Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"В разгар энергетического кризиса в прошлом году ЮГК оказался для нас важнейшим источником поставок газа по трубопроводам. Объемы газа, поставляемого в ЕС через ЮГК в 2022 году, увеличились примерно с 8 млрд кубометров до 11,4, то есть более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. За последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный энергетический партнер ЕС", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.