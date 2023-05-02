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Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы

Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы Азербайджан является надежным партнером Европы в сфере энергобезопасности.
Энергетика
2 мая 2023 г. 18:49
Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы

Азербайджан является надежным партнером Европы в сфере энергобезопасности.

Как передает Report, об этом Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон написала на своей официальной странице в Twitter по итогам встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

"Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Однако, наше сотрудничество выходит далеко за рамки газовой сферы, так как еще существует огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии", - отметила Еврокомиссар.

По ее словам, Европа завершила эту зиму с наполовину полными газовыми резервами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.

"Мы сумели достигнуть этого благодаря действиям граждан стран ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы полны решимости продолжать наше стратегическое сотрудничество", - подытожила Симсон.

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Версия на английском языке European commissioner: Azerbaijan reliable partner of Europe

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