Еврокомиссар: Азербайджан является надежным партнером Европы

Азербайджан является надежным партнером Европы в сфере энергобезопасности.

Азербайджан является надежным партнером Европы в сфере энергобезопасности.

Как передает Report, об этом Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон написала на своей официальной странице в Twitter по итогам встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

"Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Однако, наше сотрудничество выходит далеко за рамки газовой сферы, так как еще существует огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии", - отметила Еврокомиссар.

По ее словам, Европа завершила эту зиму с наполовину полными газовыми резервами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму.

"Мы сумели достигнуть этого благодаря действиям граждан стран ЕС и наших надежных партнеров, таких как Азербайджан. Мы полны решимости продолжать наше стратегическое сотрудничество", - подытожила Симсон.