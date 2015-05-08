 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Торальф Пильц: Реализация Транскаспийского газопровода зависит от всех участвующих сторон

    Возможно создание рабочей группы, которая включит в себя Туркменистан, Азербайджан, Турцию, Грузию, а также ЕС

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Для выполнения работ по строительству и реализации Транскаспийского трубопровода ЕС проводит переговоры со всеми вовлеченными сторонами: производителями, странами-транзитерами и потребителями".

    Об этом Report заявил глава политического, экономического и информационного отделения азербайджанского представительства  ЕС Торальф Пильц, комментируя вопрос по поводу строительства Транскаспийского газопровода.

    Т.Пильц отметил, что ЕС при реализации этого проекта также хочет быть уверенным в соблюдении соответствующего международного законодательства: "Первый большой шаг в этом направлении был сделан в рамках изучения воздействия на окружающую среду в прошлом году".

    Говоря о возможности участия в проекте других поставщиков газа, Т.Пильц сказал, что ЕС открыт для изучения этого вопроса с уже известными участниками проекта.

    Комментируя вопрос о том, "не постигнет ли Транскаспийский газопровод судьба проекта Набукко", глава отделения азербайджанского представительства ЕС заявил, что неудача или успех такого проекта с множеством участников зависит от всех участвующих в проекте сторон, в частности, вдоль всего маршрута Южного газового коридора: "По результатам визита в Ашхабад 1 мая вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича может быть создана рабочая группа по Транскаспийскому проекту, которая включит в себя Туркменистан, Азербайджан, Турцию, Грузию, а также ЕС".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi