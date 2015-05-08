Торальф Пильц: Реализация Транскаспийского газопровода зависит от всех участвующих сторон

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Для выполнения работ по строительству и реализации Транскаспийског
Об этом Report заявил глава политического, экономического и информационного отделения азербайджанского представительства ЕС Торальф Пильц, комментируя вопрос по поводу строительства Транскаспийског
Т.Пильц отметил, что ЕС при реализации этого проекта также хочет быть уверенным в соблюдении соответствующего международного законодательства: "Первый большой шаг в этом направлении был сделан в рамках изучения воздействия на окружающую среду в прошлом году".
Говоря о возможности участия в проекте других поставщиков газа, Т.Пильц сказал, что ЕС открыт для изучения этого вопроса с уже известными участниками проекта.
Комментируя вопрос о том, "не постигнет ли Транскаспийский газопровод судьба проекта Набукко", глава отделения азербайджанского представительства ЕС заявил, что неудача или успех такого проекта с множеством участников зависит от всех участвующих в проекте сторон, в частности, вдоль всего маршрута Южного газового коридора: "По результатам визита в Ашхабад 1 мая вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича может быть создана рабочая группа по Транскаспийском
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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