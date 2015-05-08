Торальф Пильц: Реализация Транскаспийского газопровода зависит от всех участвующих сторон

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Для выполнения работ по строительству и реализации Транскаспийског о трубопровода ЕС проводит переговоры со всеми вовлеченными сторонами: производителями , странами-транзи терами и потребителями".

Об этом Report заявил глава политического, экономического и информационного отделения азербайджанского представительства ЕС Торальф Пильц, комментируя вопрос по поводу строительства Транскаспийског о газопровода.

Т.Пильц отметил, что ЕС при реализации этого проекта также хочет быть уверенным в соблюдении соответствующего международного законодательства: "Первый большой шаг в этом направлении был сделан в рамках изучения воздействия на окружающую среду в прошлом году".

Говоря о возможности участия в проекте других поставщиков газа, Т.Пильц сказал, что ЕС открыт для изучения этого вопроса с уже известными участниками проекта.