​Этилен-полиэтиленовый завод SOCAR будет запущен в новой конфигурации

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Этилен-полиэтиленовый завод производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет введен в эксплуатацию в новой конфигурации во втором квартале 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заместитель гендиректора "Азерикимья" по инвестициям и развитию Орхан Джафаров сказал на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

"Контракт EPC (Инжиниринг, проектирование и строительство) был подписан в рамках проекта реконструкции и модернизации в ноябре 2016 года. Первые установки были введены в эксплуатацию в 2017-2018 годах. Все процессы по установке новых и реконструкции имеющихся установок будут завершены в первом квартале 2020 года. В целом, завод будет запущен в совершенно новой конфигурации во втором квартале 2020 года", - сказал он.

По его словам, в настоящее время выполнено 80,5% работ по модернизации и реконструкции этилен-полиэтиленового завода, в том числе инженерные работы - 99,8%, снабжение - 96,4%, строительство - 51%. Все необходимое оборудование и материалы будут доставлены к маю этого года.

О.Джафаров сообщил, что после реализации проекта объем производства этилена будет увеличен со 100-105 тыс. до 192 тыс. тонн, пропилена - с 50-55 тыс. до 187 тыс. тонн в год.