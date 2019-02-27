Президент Азербайджана: Энергетические проекты имеют большое значение для нашей страны, региона

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Энергетические проекты имеют большое значение для нашей страны, региона, углубляя в широком смысле сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для печати совместно с президентом Грузии госпожой Саломе Зурабишвили.

"Конечно, значительная часть нашего сотрудничества касается энергетического сектора. Эти вопросы широко обсуждались и сегодня. Должен отметить, что это сотрудничество имеет большую историю, совместными усилиями нам удалось реализовать очень важные крупные проекты. Если мы обратимся к истории, то увидим, что строительство нефтепровода Баку-Супса еще в конце 1990-х годов стало большим событием. Это позволило соединить нефтепроводом Каспийское и Черное моря. Вслед за этим, конечно, были построены нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Мы, то есть, три страны – Азербайджан, Грузия и Турция - претворили в жизнь все это совместными усилиями. Сегодня эти проекты значительно ускоряют наше экономическое развитие", - сказал глава государства.

По словам президента Азербайджана, в настоящее время по данному маршруту успешно реализуется проект "Южный газовый коридор": "Это – крупнейший в регионе инфраструктурный проект. До реализации Южного газового коридора остается немного времени. Прошлый год стал очень важным с точки зрения осуществления проекта. В прошлом году состоялась церемония официального открытия Южного газового коридора, был введен в строй проект TANAP, составляющий его основную часть. По трубопроводу TANAP уже обеспечивается транспортировка газа. Эти проекты имеют большое значение для нашей страны, региона, углубляя в широком смысле сотрудничество. Если на начальной стадии проектов сотрудничали три страны, то сегодня таких стран становится гораздо больше, к проектам привлекаются новые партнеры".

Президент также отметил, что в то же время мы сегодня уделяем большое внимание сотрудничеству в транспортной сфере, что также было темой переговоров: "Эти проекты тоже приносят огромную пользу нашим странам. В результате открытия полтора года назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем грузов, проходящих в настоящее время через территорию наших стран, растет и будет расти. Пока еще мы находимся на первой стадии реализации данного проекта, но уже видим выгоду, а возрастающие грузоперевозки позволяют говорить о том, что мы находимся на правильном пути. После открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан провел со своими соседями, странами, расположенными в восточной части Каспия, активные переговоры , была достигнута договоренность. Уверен, что на основе этой договоренности грузоперевозки значительно возрастут. Это – наш общий проект. Новый коридор позволит соединить континенты. И вновь основную роль здесь сыграл традиционный формат азербайджано-грузино-турецкого трехстороннего сотрудничества, а сейчас количество сотрудничающих стран растет".