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Эстония откажется от российского газа в 2023 году

Эстония откажется от российского газа в 2023 году Эстония откажется от закупки российского газа с 2023 года.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 20:10
Эстония откажется от российского газа в 2023 году

Эстония откажется от закупки российского газа с 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

"Теперь это (запрет на поставки - ред.) закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа", - сообщил он.

Министр добавил, что цель ограничений заключается в оказании давления на Россию и прекращении военных действий в Украине. "Природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз", - объяснил министр.

По словам властей, запрет не повлияет на бытовых потребителей, однако может оказать давление на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту.

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Версия на английском языке Estonia to phase out Russian gas in 2023

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