​Еще в одной структуре создан Апелляционный совет

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) создан Апелляционный совет.

Об этом сообщили Report в пресс-службе агентства.

По информации, утверждены положение, состав и секретариат Апелляционного совета. Заместитель председателя агентства Нурали Адиль оглу Юсифбейли назначен председателем Совета, шестеро должностных лиц различных структурных подразделений агентства стали членами Совета. Утверждены также руководитель и состав секретариата.

Отмечается, что Апелляционный совет будет осуществлять деятельность на общественных началах и призван обеспечить прозрачность и объективность при рассмотрении жалоб физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательством, а также защиту их интересов.

Отметим, что Апелляционный совет создан в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".