Еще три британских энергопоставщика приостановили работу из-за высоких цен на газ

Британские Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd., занимающиеся поставками газа и электроэнергии, перестали обслуживать своих клиентов в связи с рекордно высокими ценами на газ в Европе.

