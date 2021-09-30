Еще три британских энергопоставщика приостановили работу из-за высоких цен на газ

Британские Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd., занимающиеся поставками газа и электроэнергии, перестали обслуживать своих клиентов в связи с рекордно высокими ценами на газ в Европе.

Британские Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd., занимающиеся поставками газа и электроэнергии, перестали обслуживать своих клиентов в связи с рекордно высокими ценами на газ в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют официальные заявления компаний.

В результате около 233 тыс. британских домохозяйств, которые представляют менее 1% рынка, лишились поставщиков газа и электроэнергии. Однако, как говорится в сообщениях компаний, в скором времени регулятор энергорынка Великобритании Ofgem назначит нового провайдера для этих клиентов, таким образом отключений не последует.

Всего в сентябре из-за невозможности покрыть растущие затраты на покупку газа и электроэнергии на рынке объявили о прекращении обслуживания клиентов по крайней мере 9 британских поставщиков. Около 1,7 млн оставшихся без провайдера домохозяйств перешли к таким гигантам рынка, как British Gas, EDF Energy, Shell Energy и Octopus Energy.

Напомним, что утром 30 сентября цены на газ в Европе превысили 1 100 долларов США за кубометр.