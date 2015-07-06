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    ​Еще одно хачмазское село газифицировано

    На этот раз природный газ подан в село Ашагы Зеид

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в хачмазском селе Ашагы Зеид прошло мероприятие по случаю газификации села на 193 абонента.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    На церемонии открытия участвовали представители районной ИВ, Производственного объединения "Азеригаз" и сельчане.

    Для газификации села Ашагы Зеид на основе одноступенчатой системы провели внутриквартальные линии газа и металлические трубы протяженностью 12 143 метра, установили 193 счетчиков и персональных регуляторов.

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