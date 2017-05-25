 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще одна страна присоединилась к ОПЕК

    Экваториальная Гвинея стала новым членом ОПЕК

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Экваториальная Гвинея стала новым членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам 172-го саммита ОПЕК.

    "Я думаю, сам факт того, что не входящая в ОПЕК страна присоединяется к ОПЕК, является показателям того, как хорошо работает организация", - отметил аль-Фалих.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi