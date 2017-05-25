Еще одна страна присоединилась к ОПЕК

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Экваториальная Гвинея стала новым членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам 172-го саммита ОПЕК.

"Я думаю, сам факт того, что не входящая в ОПЕК страна присоединяется к ОПЕК, является показателям того, как хорошо работает организация", - отметил аль-Фалих.