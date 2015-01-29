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    ​Еще одна скважина в месторождении "Гюнешли" передана в эксплуатацию

    Ежесуточная добыча составит 50 тонн нефти и 40000 кубометров газа

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня после капремонта в эксплуатацию сдали скважину №256 на 14-м глубоководном основании в месторождении "Гюнешли".

    Об этом Report сообщили из пресс-службы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) .

    Скважина дает продукцию фонтанным методом с IX горизонта в Балаханах. Она включена в эксплуатацию с ежесуточной добычей 50 тонн нефти и 40000 кубометров газа с интервала 2683-2640 метров.

    Эксплуатационные работы на скважине проводятся НГДУ "28 Мая". 

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