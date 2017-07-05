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    Еще одна скважина на месторождении "Гюнешли" сдана в эксплуатацию

    Суточный дебит скважины составляет 107 тонн нефти и 27 600 кубометров газа

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по бурению новых скважин на мелководной части месторождения "Гюнешли".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сдана в эксплуатацию скважина №355, пробуренная с глубоководного морского основания №14 по заказу ПО. 

    Суточный дебит скважины, пробуренной до продуктивного пласта "Фасиля", с интервала 2 985-2 974 м, составляет 107 тонн нефти и 27 600 кубометров газа.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть". 

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