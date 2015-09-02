​Еще одна нефтяная компания открыла филиал в Азербайджане

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Международная нефтяная компания Archer открыла филиал в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər", филиал зарегистрирован в августе под названием Archer Well Company International Ltd.

Филиал будет действовать по адресу г.Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 90А. Законным представителем филиала является гражданин Норвегии Идсое Хьюго (İdsoe Hugo).

Отметим, что компания Archer осуществляет деятельность в сфере глобального нефтяного сервиса. Компания имеет 40-летний опыт работы в сфере буровых услуг, оптимизации добычи, услуг по безопасности скважин и обеспечения продукцией заказчиков.

Напомним, что в июне этого года ООО SOCAR-AQS Азербайджана совместно с Nobel Oil Services и Archer Assets UK Ltd. основали компанию Oguz Drilling. Новое совместное предприятие предлагает услуги по проектированию и модификации бурового оборудования, другие услуги, связанные с буровыми работами, услуги по бурению на морских стационарных платформах.

По информации, Oguz Drilling будет заниматься обучением и развитием азербайджанского персонала в соответствии со стандартами международной буровой промышленности.