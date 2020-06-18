Еще одна нефтегазовая компания привлекла миллиарды с помощью гибридных облигаций

Британская нефтегазовая компания BP привлекла около 12 млрд долларов США при помощи гибридных облигаций.

Как передает Report со ссылкой на The Financial Times, привлечение средств состоялось в долларах, евро и фунтах — соответственно 5 млрд долларов США, 4,75 млрд евро и 1,25 млрд фунт стерлингов.

Размещение состоялось спустя несколько дней после того, как BP анонсировала списание стоимости своих активов на 13–17,5 млрд долларов США по итогам второго квартала из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. В конце апреля BP заявила о падении чистой прибыли на 66%. Размещение гибридных облигаций произошло впервые в истории BP и, по словам управляющего директора по долговым рынкам Citigroup Колма Рейни, «может помочь в стабилизации баланса в сложных обстоятельствах».

Гибридные облигации носят такое название, потому что они сочетают в себе характеристики как облигаций, так и акций. Гибридные облигации могут на определенных условиях конвертироваться в акции компании-заемщика, при этом такие облигации могут не учитываться как задолженность на балансе компании-заемщика, что снижает риск для кредитного рейтинга этой компании. Гибридные облигации приобрели большую популярность во время финансового кризиса 2008–2009 годов — когда банки, столкнувшиеся с крупными списаниями своих активов из-за проблем на американском ипотечном рынке, привлекали средства для покрытия убытков посредством выпуска таких бумаг.

Только в апреле 2008 года американские банки JP Morgan Chase, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America провели несколько выпусков гибридных облигаций на общую сумму более 25 млрд долларов США. Новый всплеск популярности гибридных облигаций произошел в Европе в 2012–2013 годах во время суверенного долгового кризиса в Греции и некоторых других странах еврозоны — тогда к этим инструментам обратились оказавшиеся в сложной ситуации европейские банки.

Теперь в сложной ситуации оказались нефтяные компании, которые несут убытки из-за резкого снижения цен на нефть во время эпидемии коронавируса. В начале июня испанская нефтегазовая компания Repsol уже привлекла 1,5 млрд евро при помощи гибридных облигаций.