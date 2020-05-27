​Еще один добытчик сланцевой нефти объявил о банкротстве

Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, запрос направлен на рассмотрение специального суда в Хьюстоне (штат Техас) 22 мая. Компания со штаб-квартирой в Талсе (штат Оклахома) была вынуждена сократить численность своего персонала на 30%, до около 600 человек. Задолженность превышает 650 млн долларов США, преобразованные в долгосрочные долговые обязательства. Unit подготовила план реорганизации деятельности, который призван привести к сокращению долгов и восстановлению рентабельности. План поддержали кредиторы и акционеры, контролирующие около 70% долговых обязательств фирмы.

По оценке The Wall Street Journal, Unit стала очередной жертвой спада мировых цен на нефть.