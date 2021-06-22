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ЕС выделил Греции деньги для более безопасных поставок азербайджанского газа

ЕС выделил Греции деньги для более безопасных поставок азербайджанского газа Европейская комиссия в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи утвердила меры поддержки Греции в размере 166,7 млн ​​евро для строительства нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, Греция.
Энергетика
22 июня 2021 г. 16:17
ЕС выделил Греции деньги для более безопасных поставок азербайджанского газа

Европейская комиссия в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи утвердила меры поддержки Греции в размере 166,7 млн ​​евро для строительства нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, Греция.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, проект внесет вклад в безопасность и диверсификацию энергопоставок в Греции, в целом, в регионе Юго-Восточной Европы без чрезмерного нарушения принципов конкуренции.

Исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, сказала: "Новый терминал СПГ в Александруполисе улучшит газоснабжение и инфраструктуру не только в Греции, но и во всем регионе Юго-Восточной Европы. Это будет способствовать достижению целей ЕС в отношении безопасности и диверсификации энергоснабжения".

Греция уведомила Еврокомиссию о своих планах по поддержке строительства нового терминала СПГ в Александруполисе, состоящего из плавучих хранилищ регазификации (FSRU) для приема, хранения и регазификации СПГ. Сюда же входят постоянные морские установки, а также система подводного и наземного газопроводов, которые в будущем будут подключены к национальной системе природного газа Греции.

Учитывая стратегическое значение для диверсификации поставок природного газа в регион Юго-Восточной Европы, терминал СПГ в Александруполисе был включен в списки Европейского проекта общих интересов в энергетическом секторе на основе правил TEN-E (Трансъевропейская энергетическая сеть).

Ожидается, что терминал повысит безопасность поставок не только для Греции, но также для Болгарии и для более широкого региона Юго-Восточной Европы, поскольку он станет новым потенциальным источником энергии для интерконнектора Грецией и Болгарией (IGB). Комиссия одобрила общественную поддержку проекта IGB, который в настоящее время находится в стадии строительства, в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи в ноябре 2018 года.

Власти Греции подтвердили, что терминал СПГ будет пригоден для использования водорода, а проект внесет вклад в более чистый энергетический баланс за счет более широкого использования газа вместо угля.

Проект будет финансироваться правительством Греции с использованием средств европейских структурных и инвестиционных фондов (ESIF), в частности фондов, напрямую контролируемых и управляемых Грецией в соответствии с Соглашением о партнерстве в области развития на 2014-2020 годы. Поддержка будет осуществляться в форме прямого гранта в размере 166,7 миллиона евро. Получателем помощи является компания Gastrade SA, в которой участвуют греческий газовый представитель (DEPA) и болгарский оператор газотранспортной системы (Bulgartransgaz EAD). Gastrade выступит промоутером и оператором нового терминала.

Комиссия пришла к выводу, что помощь уместна и необходима, поскольку проект не будет реализован без общественной поддержки. В этом контексте комиссия приняла во внимание включение проекта в список проектов, представляющих общий интерес в энергетическом секторе.

Напомним, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке EC allocates €166.7 million to Greece for transportation of Shah Deniz gas 
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