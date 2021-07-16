ЕС вводит первый в мире углеродный налог для некоторых видов импорта

Приграничный сбор должен быть поэтапно введен с 2026 года

Европейская комиссия (ЕК) 14 июля представила план введения первого в мире пограничного налога на выбросы углерода на импорт углеродоемкой стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, документ представлен в рамках программы по достижению новой цели ЕС в области климата.

ЕК заявила, что приграничный сбор должен быть поэтапно введен с 2026 года и призван защитить европейскую промышленность от зарубежных конкурентов, производители которых могут выпускать продукцию по более низким ценам, поскольку с них не взимается плата за генерацию углерода.

Согласно плану, переходный этап с 2023 по 2025 гг. потребует от импортеров, в том числе закупающих электроэнергию, контролировать свои выбросы и сообщать о них уполномоченным органам.

Импортеры также будут обязаны покупать цифровые сертификаты, отражающие количество выбросов углекислого газа, содержащихся в импортируемых ими товарах. Цена сертификатов будет основана на средней цене разрешений, продаваемых каждую неделю на углеродном рынке ЕС.

Отметим, что в начале мая цена на углерод в ЕС достигла рекордных 50 евро за тонну.

По итогам 2020 года выбросы углекислого газа сократились почти на 6%.