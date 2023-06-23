ЕС ввел исключения из санкций для обслуживания нефтепровода КТК

Евросоюз(ЕС) ввел исключения из санкционных запретов на экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также продлевает исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии.

Евросоюз(ЕС) ввел исключения из санкционных запретов на экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также продлевает исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

"Введение максимально выверенных и целенаправленных отступлений от действующих экспортных запретов, направленных на обеспечение технического обслуживания трубопровода КТК, по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию", - говорится в сообщении.

Также Евросоюз продлит исключение из действий потолка цен на нефть для сахалинской нефти, поступающей в Японию, до конца марта 2024 года. "Продление действующего исключения из price cap для нефти из Сахалина для Японии, до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В декабре страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий.