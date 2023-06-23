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ЕС ввел исключения из санкций для обслуживания нефтепровода КТК

ЕС ввел исключения из санкций для обслуживания нефтепровода КТК Евросоюз(ЕС) ввел исключения из санкционных запретов на экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также продлевает исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии.
Энергетика
23 июня 2023 г. 13:40
ЕС ввел исключения из санкций для обслуживания нефтепровода КТК

Евросоюз(ЕС) ввел исключения из санкционных запретов на экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также продлевает исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

"Введение максимально выверенных и целенаправленных отступлений от действующих экспортных запретов, направленных на обеспечение технического обслуживания трубопровода КТК, по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию", - говорится в сообщении.

Также Евросоюз продлит исключение из действий потолка цен на нефть для сахалинской нефти, поступающей в Японию, до конца марта 2024 года. "Продление действующего исключения из price cap для нефти из Сахалина для Японии, до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В декабре страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий.

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