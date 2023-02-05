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ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них

ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них Евросоюз совместно с Группой семи (G7) и Австралией ввел с воскресенья ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.
Энергетика
5 февраля 2023 г. 01:46
ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них

Евросоюз совместно с Группой семи (G7) и Австралией ввел с воскресенья ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.

Как передает Report, лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца.

В странах ЕС с сегодняшнего дня вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. Поставки нефти по трубопроводам не ограничены.

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