ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них

Евросоюз совместно с Группой семи (G7) и Австралией ввел с воскресенья ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.
Как передает Report, лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца.
В странах ЕС с сегодняшнего дня вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. Поставки нефти по трубопроводам не ограничены.