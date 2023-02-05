ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них

ЕС ввел эмбарго на нефтепродукты из России и вместе с G7 установил ограничения цен на них

Евросоюз совместно с Группой семи (G7) и Австралией ввел с воскресенья ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.

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